احدث الأخبار

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق
أبرز المواد
 الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ
أبرز المواد
 وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج
أبرز المواد
 بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد
منطقة تبوك
 الحجاج المصريين الواصلين إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار يثمنون للمملكة دورها في خدمة ضيوف الرحمن
منطقة تبوك
 صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات
منطقة تبوك
 الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج
منطقة مكة المكرمة
 تعليم الطائف يخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 حالة طوارئ قصوى في الجزائر بسبب “حرائق رهيبة”
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تعلن توفر 14 وظيفة شاغرة
أبرز المواد
 الجمارك تحبط محاولتي تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون
أبرز المواد
 مدرب ليفربول: لست غيورا.. ولكن لا أعرف كيف يفعلون ذلك
أبرز المواد
مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق

أبرز المواد
الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ

الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ

أبرز المواد
وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

أبرز المواد
بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

منطقة تبوك

أمانة الأحساء تعلن توفر 14 وظيفة شاغرة

أمانة الأحساء تعلن توفر 14 وظيفة شاغرة
http://almnatiq.net/?p=756269
المناطق - الرياض

أعلنت أمانة محافظة الأحساء، توفر “14 وظيفة شاغرة ” على بند الأجور بمسمى (مراقب حارة ميداني) لحاملي الشهادة الثانوية.
ودعت الأمانة الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والخبرات المبادرة في التسجيل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية (www.alhasa.gov.sa) اعتبارًا من اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات الأساسية للمتقدمين على هذه الوظائف لا بد أن تتضمن: أن يكون المتقدم سعوديًا، لائقًا صحيًا وحسَن السيرة والسلوك ،وأن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية وأن لا يزيد عمره عن 25 عامًا، وأن يكون المتقدم قد سجَّل بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام “ساعد”، ويكون اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين، كما سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، وتحديد رقم الجوال والعنوان للمتقدم وإلا سيستبعد الملف من الترشيح، وتوقيع التعهد بالعمل بوظيفة “مراقب حارة ميداني” وعدم المطالبة لأي سبب بتغيير الوظيفة أو مسماها في مدن “الهفوف – المبرز – العمران – العيون – الجفر – جواثا” دون تحديد، كما لايترتب على تقديم الطلبات الشخصية أي التزام نحو الأمانة وتعتبر ملغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين الوظائفَ.
وأكدت الأمانة على أن التقديم لتلك الشواغر الوظيفية يكون إلكترونيًا عبر بوابة الأمانة فقط خلال الفترة المحددة ولن يستقبل أي ملف ترشيح بالمراجعة الحضورية، وطبيعة العمل ستكون ميدانية في المدن المُشار إليها دون تحديد من المتقدم.

روابط ذات صلة

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق
الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ

الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ
وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*