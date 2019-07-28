احدث الأخبار

بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد
منطقة تبوك
 الحجاج المصريين الواصلين إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار يثمنون للمملكة دورها في خدمة ضيوف الرحمن
منطقة تبوك
 صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات
منطقة تبوك
 الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج
منطقة مكة المكرمة
 تعليم الطائف يخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 حالة طوارئ قصوى في الجزائر بسبب “حرائق رهيبة”
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تعلن توفر 14 وظيفة شاغرة
أبرز المواد
 الجمارك تحبط محاولتي تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون
أبرز المواد
 مدرب ليفربول: لست غيورا.. ولكن لا أعرف كيف يفعلون ذلك
أبرز المواد
 باحثون: مكملات فيتامين “د” تبطئ تقدم السكري
أبرز المواد
 انهيار الليرة.. أردوغان يتحدث عن “المؤامرة الخارجية”
أبرز المواد
 دراسة: الاستخدام المتكرر لحبوب النوم قد يسبب الخرف عند كبار السن
أبرز المواد
بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

منطقة تبوك
الحجاج المصريين الواصلين إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار يثمنون للمملكة دورها في خدمة ضيوف الرحمن

الحجاج المصريين الواصلين إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار يثمنون للمملكة دورها في خدمة ضيوف الرحمن

منطقة تبوك
صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات

صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات

منطقة تبوك
الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج

منطقة مكة المكرمة

تعليم الطائف يخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد

تعليم الطائف يخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=756275
عادل الزهراني - الطائف

 

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ والتي سيتم فيها دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية ” أول ، ثاني ، ثالث ابتدائي” موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا .
يأتي هذا ضمن استعدادات تعليم الطائف للعام الدراسي الجديد بعد أن شرعت وزارة التعليم في تطبيق مشروع الطفولة المبكرة وإسناد تدريسها لمعلمات مؤهلات وبما يحقق الدمج النفسي والتربوي والتعليمي السريع والسهل للطالب بين مرحلتي الروضة والصفوف الأولية.
وبلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصل بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية فيما يبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة منهم 1440 طالب وطالبة رياض أطفال و 2749 صفوف أولية.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن تعليم الطائف بدأ مبكراً في إعداد وتهيئة وتجهيز المدارس المطبقة للطفولة المبكرة لضمان بداية متميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد ،مضيفاً أنه تم العمل والانتهاء من تعديل دورات المياه بهذه المدارس بما يتوافق مع هذه الفئة من الطلاب كما تم تأثيث وتجهيز فصول رياض الأطفال بأرضيات الفاينيل وغيرها من التجهيزات اللازمة والضرورية ووسائل التعليم الحديثة. وأشاد اللهيبي بجهود فريق العمل والتي كانت لها الأثر الكبير في عمليات الإعداد والتجهيز لهذه المدارس بكل يسر وسهولة.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج
الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
“فرح جدة” ينثر البهجة في قلوب 1440 عريساً

“فرح جدة” ينثر البهجة في قلوب 1440 عريساً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*