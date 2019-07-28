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الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج

منطقة مكة المكرمة

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج
http://almnatiq.net/?p=756277
عادل الزهراني - مكة المكرمة

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني استعداداتها للخطة العامة لأعمال الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، في مؤتمر صحفي يعقد في العاصمة المقدسة وذلك بفندق هيلتون جبل عمر عند الساعة الرابعة عصرا.
وتكشف المديرية خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل استعداداتها لمواجهة المخاطر المحتملة، والإجراءات الوقائية التي تتبعها لسلامة الحجاج في جميع مناسك الحج في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة وآليات التعامل مع الحالات الطارئة التي يمكن أن تواجهها خلال موسم الحج.
ويشارك في المؤتمر قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومساعد قائد الحج لشؤون العمليات اللواء خالد بن عبدالكريم العودة، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، ومساعد قائد الحج لشؤون السلامة العميد خالد بن فهد الهزاع، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد محمد بن مزعل البيضاني.
وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج، المقدم محمد بن ملفي الحمادي، أن قيادات الدفاع المدني المشاركة في المؤتمر الصحفي ستجيب على كافة التساؤلات الخاصة بالخطة العامة لحج هذا العام، وآليات التنسيق بين الدفاع المدني وباقي القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة.
وبين أن المؤتمر يأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المعنية بخدمة الحجاج والزوار، وتنمية الوعي بمتطلبات السلامة الوقائية من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ضيوف الرحمن.

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