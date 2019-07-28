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صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات

صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات
http://almnatiq.net/?p=756278
المناطق - تبوك :

قام فريق برنامج ” وازن” الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء جولاته الميدانية لمنطقة تبوك حيث قاما بزيارة لمستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد التخصصي واستعرض فريق البرنامج تعريفه ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق التجربة العالمية في السعودية وذلك من خلال عرض تم تقديمه .

كما قام الفريق بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية وذلك من خلال عرض قدمه احد اعضاء الفريق إضافة إلى ذلك ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة شملت تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، المراجعة السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.
من جهة اخرى قدم مدراء المستشفيات عرضا حول الوضع الحالي والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة تبوك .

وقام فريق البرنامج خلال زيارته للمستشفى بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، وقسم برنامج أداء الصحة والسجلات، علاوة على قسم السجلات الطبية.

ويعتبر “وازن” أحد برامج الإدارة العامة لشئون المستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوي العاملة وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.

ويستند برنامج وازن على تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن.

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

ويهدف برنامج ” وازن” إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 ، إعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح، الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال .

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