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بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

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بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد
http://almnatiq.net/?p=756283
تبوك - علي العميري:

في الوقت الذي يشهد مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه هذه الأيام مدينة تبوك توافد أعداد كبيرة من الزوار تجاوز أعدادهم الـ 150 ألف زائر منذ انطلاقه فعالياته يبرز التنظيم الأمني والدور الإنساني والأخلاقي الذي يقدمه رجال الأمن، لزوار الأجنحة من حيث الإرشاد والتنظيم وحفظ الأمن.
وتتجلى صور متعددة لرجال الأمن في جميع أجنحة المهرجان، فرجال المرور يعملون على تنظيم حركة السير للمركبات بالمواقف المخصصة والطُرق المؤدية للمهرجان ، والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة التي تعمل على حفظ الأمن طوال فترة المهرجان بكل أمانة واقتدار، امتلأت قلوبهم برحمة كبار السن، و ذوي الإعاقة، والأطفال الصغار ،الذين أتوا للاستمتاع والاطلاع على الفعاليات المتعددة التي وفرها المهرجان في نسخته السابعة.

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