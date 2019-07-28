احدث الأخبار

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق
أبرز المواد
 الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ
أبرز المواد
 وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج
أبرز المواد
 بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد
منطقة تبوك
 الحجاج المصريين الواصلين إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار يثمنون للمملكة دورها في خدمة ضيوف الرحمن
منطقة تبوك
 صحة تبوك تستقبل برنامج ” وازن” ضمن جولاتهم الميدانية لزيارة المستشفيات
منطقة تبوك
 الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة للطوارئ في الحج
منطقة مكة المكرمة
 تعليم الطائف يخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 حالة طوارئ قصوى في الجزائر بسبب “حرائق رهيبة”
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تعلن توفر 14 وظيفة شاغرة
أبرز المواد
 الجمارك تحبط محاولتي تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون
أبرز المواد
 مدرب ليفربول: لست غيورا.. ولكن لا أعرف كيف يفعلون ذلك
أبرز المواد
مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق

أبرز المواد
الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ

الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ

أبرز المواد
وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

أبرز المواد
بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد

منطقة تبوك

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق

مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق
http://almnatiq.net/?p=756303
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي لعملية التخصيص، انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في الربع الأول من عام 2019م وفقاً لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب.
كما أعلنتا إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 28 ذي القعدة 1440هـ (الموافق 31 يوليو 2019م) وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين، حيث ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية، وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين.
الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.

روابط ذات صلة

الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ

الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ
وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج

وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج
حالة طوارئ قصوى في الجزائر بسبب “حرائق رهيبة”

حالة طوارئ قصوى في الجزائر بسبب “حرائق رهيبة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*