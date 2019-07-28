أمير القصيم يستقبل مدير شؤون أرامكو بالوسطى

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير شؤون أرامكو بالوسطى خالد الرميح، يرافقه وكيل مدير شؤون أرامكوا بالمنطقة الوسطى نايف العتيبي.

وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالرميح منوها بالدور الكبير لشركة أرامكو ومساهماتها المجتمعية من خلال مشاركاتها الفاعلة في العديد من البرامج والفعاليات في المنطقة ودعمها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وجهودها الوطنية المتميزة.

وأعرب الرميح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله مشيدا بالتعاون الدائم والبناء الذي تجده الشركة من إمارة المنطقة.