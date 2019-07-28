ثقافية تنومة تناقش دور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي

المناطق - بيشة

أقامت اللجنة الثقافية بمحافظة تنومة‬ التابعة لنادي أبها‬ الأدبي، وبرعاية إعلامية من ملتقى صحافيو الوطن، مساء أمس السبت ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ، لقاءً بعنوان “الإعلام ودوره في نشر ثقافة العمل المجتمعي” للأستاذ محمد بن عبدالرحمن السويدي عضو ⁦‪الملتقى، وذلك ‬⁩ بقاعة المناسبات في الجمعية الخيرية بمحافظة تنومة.

‬ وتطرق المحاضر إلى تعريف الإعلام والعمل المجتمعي، والعلاقة بينهما، ودور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي، وأهمية الشراكات المجتمعية، وحضر اللقاء الأمين العام للجنة الثقافية بمحافظة تنومة أ. بدر الطنيني، وعدد من المهتمين بالعمل التطوعي ونخبة من الإعلاميين والقيادات التطوعية بالمنطقة.

وفي ختام اللقاء كرم الأمين العام للجنة الثقافية بتنومة الأستاذ بدر الطنيني الإعلاميين المتعاونين مع اللجنة، كما قدم درع تكريمي للأستاذ محمد السويدي، وشكر الطنيني لصحافيو الوطن رعايتهم لهذا اللقاء.