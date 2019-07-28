أمير تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة عطيه بن عبدالله الجهني، الذي قدم لسموه تقرير مفصل عن اعمال وانجازات الخطوط السعوديه بالمنطقة خلال الفترة الماضية والذي يتضمن زيادة في عدد الرحلات والمسافرين من والى تبوك . واثنى سموه على جهود العاملين بالخطوط السعوديه بالمنطقة، منوهاً سموه بما تلقاه الخطوط السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته أعرب الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه للخطوط السعودية بالمنطقة.