200 ألف ريال مبيعات 50 طن لفاكهة طبرجل باليوم الأول للمهرجان

الجوف - محمد الحسن

ذكر سلمان الدعيجاء الرئيس التنفيذي لمهرجان الفاكهة بطبرجل أن أكثر من 50 طن من الفاكهة المعروضة تم بيعها ليلة إفتتاح مهرجان الفاكهة أمس برعاية أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وبلغت قيمتها بأكثر من 200 ألف ريال .

وأكد الدعيجاء نفاذ كميات كبيرة تم بيعها على زوار المهرجان بالإضافة لبعض التعاقدات التي تمت من المزاعين مباشرة مع مستثمرين سوق الفواكه بالمناطق المجاورة.

المزارعون : “لم نتوقع هذا الإقبال”.

وذكر بعض العارضين من المزارعين في مهرجان الفاكهة “أنهم لم يتوقعوا هذا الإقبال الكبير من زوار المهرجان بنسخته الأولى وكمية الشراء لمنتجاتهم من الفاكهة وقد حدد المزارعون “العنب والتين والخوخ واللوز بأكثر المنتجات شراءً من قبل الزوار “

زوار المهرحان : إنطلاقة قوية للمهرجان :

فيما أكد عدد كبير من زوار ليلة افتتاح مهرجان الفاكهة بطبرجل قوة انطلاقة المهرجان من خلال مشاهداتهم لكثرة الزوار وتوفر عناصر جذبهم بفعاليات وعروض مميزة جعلت منه وجهة لكثير من الأسر .

ولم يخفي الزوار إعجابهم بأجنحة الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان وهي تضم أكثر من 60 جناح للمشغولات اليدوية والسجاد والسدو ، بالإضافة لأكثر من 30 جناح يحوي مأكولات شعبية ومنتجات فواكه .