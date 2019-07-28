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أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد وبرنامج “استباق”

أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد وبرنامج “استباق”
http://almnatiq.net/?p=756325
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” بديوان الإمارة اليوم، فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد، وتفعيل برنامج الفحص المسبق “استباق” الموجه لكافة أفراد المجتمع، وتدشين جهاز “فايبر اسكان”.

وأطلع سموه على المعرض المصاحب للتدشين، الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، واستمع لشرح من مدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد الذي أوضح أن برنامج الفحص المسبق “استباق” الموجه لكافة أفراد المجتمع يأتي ضمن العشرة برامج التي اطلقتها الجمعية، للتحليل المسبق للمريض بشكل مجاني ومتاح لكافة أفراد المجتمع للتأكد من سلامتهم، ويهدف إلى التثقيف فيما يخص التحليل المسبق للكشف عن فيروسات الكبد C  و B ، لافتاً إلى أن تدشين جهاز “فايبر اسكان” جهاز حديث يستطيع الكشف عن مرض التليف الكبدي بشكل دقيق وسريع.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن تفعيل اليوم العالمي لأمراض الكبد يُعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتوعية بأمراض الكبد والتشجيع على أهمية التوعية والتثقيف وتسليط الضوء على ضرورة إجراء الفحوصات، مشيراً إلى أن البرامج التي تطلقها الجمعية ستسهم بأذن الله في خدمة المرضى، والهادفة إلى مساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ونفسياً وتحسين مستوى الخدمات، مشيداً بتعاون الجهات المعنية مع الجمعية لتفعيل الأدوار التوعوية والعلاجية وتأدية رسالتها، مثمناً دعم القطاع الخاص لبرامج الجمعية وأنشطتها، منوهاً بما تلقاه الجمعيات من دعم القيادة الحكيمة.

وبين سموه أن جمعية الكبد الخيرية تساهم في توفير كل رعاية لمرضى الكبد من علاج وإحالة للمستشفيات وتوعية وتثقيف لأمراض الكبد، لافتاً إلى أهمية تفاعل المجتمع مع برنامج “استباق” الذي يقدم بالمجان، مثمناً لشركة أرامكو دعمها للجمعية بتوفير جهاز “فايبر اسكان” لخدمة المرضى لما يشكله التهاب الكبد الفيروسي B والتهاب الكبد الفيروسي C من تحدي صحي كبير، وتمنى سموه التوفيق والنجاح لأعضاء الجمعية لتقديم الخدمات الخيرية والتوعية في هذا المجال لأفراد المجتمع ومرضى الكبد.

حضر حفل التدشين خالد الرميح مدير شؤون شركة أرامكو بالمنطقة الوسطى، ومطلق الخمعلي مدير الشؤون الصحية بالقصيم، وصالح البرادي وكيل الإمارة المساعد للحقوق، وإبراهيم الماجد مستشار أمير المنطقة، وعبدالعزيز الحميد مدير عام الجمعية.

 

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