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كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية

كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية

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كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية

كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية
http://almnatiq.net/?p=756331
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

تُشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، بالمعسكر الكشفي الاعدادي ، الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم ، وتستضيفه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ابتدأ من يوم غداً الاثنين ويستمر حتى يوم الخميس القادم  بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان أن المعسكر تُقيمه الوزارة بهدف تهيئة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وتأهيلهم علميا وثقافيا وسلوكيا ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.

وأكد آل وديان على أهمية هذا المعسكر في غرس وتنمية قيمة العمل التطوعي والمبادرة لخدمة ضيوف الرحمن ، وإبراز الجانب المشرق والمُشرف الذي تقدمه المملكة لخدمة الحجاج ، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، بالإضافة الى تعزيز قيم مهارات التواصل مع الآخرين وتعزيز مهارات الإسعافات الأولية والدفاع المدني، والجوانب الفنية والتقنية في المسح والإرشاد وتعزيز الجانب الصحي والمهاري لتقديم خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام.

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