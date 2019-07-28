احدث الأخبار

أمير منطقة عسير يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل”
أبرز المواد
 ١١ بلداً عربيا تستعرض بعدها الثقافي والحضاري بسوق عكاظ 13
منطقة مكة المكرمة
 كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية
منطقة الرياض
 أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد وبرنامج “استباق”
منطقة القصيم
 200 ألف ريال مبيعات 50 طن لفاكهة طبرجل باليوم الأول للمهرجان
منطقة الجوف
 أمير تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة
أبرز المواد
 ثقافية تنومة تناقش دور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي
منطقة عسير
 أمير القصيم يستقبل مدير شؤون أرامكو بالوسطى
أبرز المواد
 مشروع متكامل لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق
أبرز المواد
 الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ
أبرز المواد
 وزارة الخارجية العمانية على “تويتر”: الرئيس روحاني بحث مع الوزير العماني عدة ملفات أبرزها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج
أبرز المواد
 بمهرجان الورد والفاكهة .. رجال “الأمن” رعاية وتنظيم وإرشاد
منطقة تبوك
أمير منطقة عسير يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل”

أمير منطقة عسير يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل”

أبرز المواد
١١ بلداً عربيا تستعرض بعدها الثقافي والحضاري بسوق عكاظ 13

١١ بلداً عربيا تستعرض بعدها الثقافي والحضاري بسوق عكاظ 13

منطقة مكة المكرمة
كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية

كشافة تعليم وادي الدواسر تستعد لخدمة الحجاج بمعسكر اعدادي في الحوية

منطقة الرياض
أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد وبرنامج “استباق”

أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد وبرنامج “استباق”

منطقة القصيم

أمير منطقة عسير يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل”

أمير منطقة عسير يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل”
http://almnatiq.net/?p=756337
المناطق - أبها

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل”.
وقال سموه في رسالته التي أطلق بها المبادرة للجان عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسة بمقر هيئة تطوير عسير: ” إنه يوم مبارك وصباح عظيم لوطننا، بعد 36 ساعة من هذه اللحظة ستطمس جميع التشوهات على جدراننا، وستصير عسير كذا أجمل بإذن الله “.
ووجه سمو أمير عسير اللجان التنفيذية باستدامة مبادرة “كذا أجمل” من خلال توظيف النشاط المدرسي طوال العام، ودعوة المعلمين والمعلمات لغرف العمليات وإثارة النقاش حول المبادرة بالإضافة إلى الأماكن العامة، والتنسيق مع الأئمة والخطباء ودعوتهم لتجسيد شخصية الإمام الفاعل بالمجتمع، حاثاً سموه الأسر على زيارة غرف العمليات والإطلاع على سير العمل فيها.
وتأتي مبادرة ” عسير كذا أجمل ” التي يشارك فيها 36 جهة حكومية وخاصة لتحقيق 36 هدفاً خلال 36 ساعة في 36 مدينة بعسير في آن واحد، بأيادي 5700 طالب وطالبة، انفاذاً لما ورد في المادة الخامسة من لائحة الذوق العام التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصت على “أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية ” .
وتهدف المبادرة إلى إزالة مظاهر التشويه والإسهام في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين؛ إلى جانب إزالة مظاهر التشوه الأخرى المتمثلة في مخلفات البناء والنفايات، بالإضافة إلى نظافة الحدائق وزراعتها وصيانة مرافقها من دورات المياه وأعمدة الإنارة، بمشاركة الآليات التابعة للأمانة والبلديات في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وتسهم المبادرة بأهدافها الـ 36 إلى إيجاد مدن نموذجية ورائدة وتفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد ، إضافة إلى توظيف الطاقات وروح الإعتزاز واستثارة المواهب ورفع وعي الشباب للخدمة الوطنية وتعزيز مفهوم التلاحم الوطني.

 

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة
ثقافية تنومة تناقش دور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي

ثقافية تنومة تناقش دور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي
أمير القصيم يستقبل مدير شؤون أرامكو بالوسطى

أمير القصيم يستقبل مدير شؤون أرامكو بالوسطى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*