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الأمير تركي بن طلال يرعى حفل مؤتمر عسير الصحي ويطلع على آليات عمله

الأمير تركي بن طلال يرعى حفل مؤتمر عسير الصحي ويطلع على آليات عمله

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الأمير تركي بن طلال يرعى حفل مؤتمر عسير الصحي ويطلع على آليات عمله

الأمير تركي بن طلال يرعى حفل مؤتمر عسير الصحي ويطلع على آليات عمله
http://almnatiq.net/?p=756346
المناطق - أبها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ،اليوم ، الحفل الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، ضمن فعاليات مؤتمر “عسير الصحي الثالث”، الذي تتواصل فعالياته حاليا بفندق قصر أبها.
واطلع سمو أمير منطقة عسير فور وصوله مقر الحفل، على قاعات أعمال المؤتمر، والمعرض المصاحب الذي يضم نماذج لبعض التجهيزات الطبية الحديثة، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
بعد ذلك شرف سموه الحفل المقام بهذه المناسبة ، ثم شاهد والحضور فيلماً تناول فيه أبرز مهام وأهداف المؤتمر، والمشاركات الصحية المجتمعية التي أقيمت على هامش النسخة الثالثة واستفاد منها أكثر من 10 آلاف شخص ، كما تناول الفيلم أيضًا أهمية المؤتمر الاقتصادية لمنطقة عسير، والفئات المستهدفة من إقامته.
من جهته رحب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الرئيس التنفيذي للمؤتمر خالد بن عايض عسيري براعي الحفل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 200 جلسة علمية تخدم أكثر من 40 تخصصا، إضافة إلى معرض مصاحب يضم 23 شركة ومستشفى خاصاً.
وأبان عسيري أن المؤتمر يحظى بزخم علمي مميز وكذلك عمل تطوعي كبير حيث يتطوع في أعماله أكثر من400 شاب وشابة ، إضافة إلى خدمات مجتمعية مميزة، وهو من أهم مبادرات صحة عسير في تفعيل مبادرة “حسن الوفادة”.
كما قدم مساعد مدير عام الشؤون الصحية بعسير عضو لجنة المؤتمر الرئيسية الدكتور عبدالله قداح خلال الحفل، نبذة عن أبرز الإنجازات التي حققتها صحة عسير خلال الفترة الماضية، ومنها تفعيل المراكز الصحية المناوبة في المنطقة ، وتفعيل عمليات جراحة وتأهيل الإصابات الرياضية بمستشفى محافظة أحد رفيدة، واطلاق برنامج “رحال” الذي ينظم زيارات الأطباء المميزين في التخصصات النوعية إلى المستشفيات في محافظات منطقة عسير بشكل مستمر ، ومشاريع تطوير بيئة العمل ، وتحسن المؤشرات بشكل عام.
بدوره أشاد الدكتور أحمد التركي في كلمة ألقاها نيابة عن ضيوف المؤتمر بالتطور الذي تشهده منطقة عسير بشكل عام، وكذلك تطور الخدمات والمجالات الصحية.

 

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