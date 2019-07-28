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المملكة تنظم أكبر وأغلى سباق دولي للخيول في العالم العام المقبل

المملكة تنظم أكبر وأغلى سباق دولي للخيول في العالم العام المقبل
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المناطق - متابعات

المملكة تنظم أكبر وأغلى سباق دولي للخيول في العالم العام المقبل

وأوضحت مجلة”بلود هورس”، أن المسؤولين بالمملكة سيعلنون الحدث في مؤتمر صحفي سيعقد في السابع من أغسطس المقبل في حلبة”ساراتوجا سبيرنجز” العالمية للخيول، بمدينة نيويورك الأمريكية، سيشارك فيه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أعلن في فبراير من العام الماضي استحداث بطولة الملك عبد العزيز الدولية للخيل في المملكة، تحت شعار “مهد الخيل”، مؤكداً أنها ستحتضن بطولات الخيل الأقوى والأضخم والأغلى في العالم

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