أمير الشرقية يلتقي أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد) بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال آل حمد، يرافقه المهندس خميس الصولي نائب الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية.

واطلع سموه في مستهل اللقاء على تقرير موجز عن الاتحاد الهندسي الخليجي وفعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الثاني والعشرون، مؤكداً سموه أهمية هذا التخصص في تطوير البنى التحتية والعمليات الصناعية ومجالات أخرى متعددة ، مبيناً سموه أن استمرار انعقاد هذه الملتقيات على مدى ٢٢عاماً، أسهم ولله الحمد في تعزيز جهود توطين هذه المهنة، مشدداً على إتاحة المجال للمهندسين المستجدين لتطوير معارفهم ومهاراتهم، والتعرف على مستجدات مجال الهندسة، مؤكداً أن التكامل بين الهيئات الهندسية الخليجية سيسهم في نقل الخبرات والتجارب المتميزة، واختصار الزمن والحد من الهدر والتكاليف، متمنياً سموه للاتحاد ومنسوبيه التوفيق والنجاح.

من جهته عبر أمين الاتحاد الهندسي الخليجي كمال آل حمد عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تفضله برعاية الملتقى الهندسي الخليجي الثاني والعشرين، وتفضل سموه بافتتاح فعاليات الملتقى، مبيناً أن الرعاية الكريمة وتكريم سموه لعدد من رواد الهندسة، هي حافز للمهندسين لبذل المزيد والاسهام في نقل المعرفة، وتوثيق التجارب المتميزة.