احدث الأخبار

إغلاق 127 منشأة مخالفة وإتلاف 320 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك ضمن حملة الرقابة البلدية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)
أبرز المواد
 أمير نجران يستعرض تقارير مشاريع أمانة المنطقة
أبرز المواد
 وزارة التجارة تقف على 7000 منشأة تجارية خلال أسبوعين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف
أبرز المواد
 الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من (10) لغات مختلفة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لمناقشة مخرجات ملتقى مكة الثقافي
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل
أبرز المواد
 المملكة تنظم أكبر وأغلى سباق دولي للخيول في العالم العام المقبل
أبرز المواد
إغلاق 127 منشأة مخالفة وإتلاف 320 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك ضمن حملة الرقابة البلدية بالجبيل

إغلاق 127 منشأة مخالفة وإتلاف 320 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك ضمن حملة الرقابة البلدية بالجبيل

المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

أبرز المواد
أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

أبرز المواد

وزارة التجارة تقف على 7000 منشأة تجارية خلال أسبوعين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف

وزارة التجارة تقف على 7000 منشأة تجارية خلال أسبوعين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف
http://almnatiq.net/?p=756373
المناطق - واس

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن وفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المنشآت التجارية الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين، وذلك مع توافد ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.
ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة جولات ميدانية استباقية خلال الأسبوعين الماضيين لمراقبة مؤشرات الوضع التمويني، والتأكد من وفرة المعروض بما يحقق جميع احتياجات ضيوف الرحمن والسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وشملت الجولات الميدانية 7,162 منشأة تجارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، تنوعت ما بين: محلات تجارية، ومحلات ومشاغل الذهب والمعادن الثمينة، ومحطات الوقود، ومحلات بيع إطارات المركبات.
وتواصل الوزارة تنفيذ مهامها الميدانية ضمن خطتها المتكاملة لموسم الحج لهذا العام وذلك بالتحقق من توافر مخزون كاف من السلع التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية
أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”
أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*