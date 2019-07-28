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أمير نجران يستعرض تقارير مشاريع أمانة المنطقة

أمير نجران يستعرض تقارير مشاريع أمانة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=756376
المناطق - نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مشاريع أمانة المنطقة، في تقرير قدمه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، حيث يجري تنفيذ ٢٦ مشروعًا بجانب ستة مشاريع أخرى تحت الدراسة، وثمانية جرت ترستيها، فيما لا زال واحدًا منها رهن الطرح.
وبارك سموه خلال اللقاء أول مشروع منتزه بوادي نجران، بعد توسعته وتطويره، حيث اطلع على مخطط دراسته، والواقع بحي الموفجة على مساحة تزيد على ٣٠٠ ألف متر مربع، على ضفة وادي نجران، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ووجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بإنشاء ممشى حجري، منفذ من الجرانيت الذي تزخر به منطقة نجران، ليشكل واحدة من هويات المنطقة.

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