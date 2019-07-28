“الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)

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حقق الأداء التشغيلي للخطوط الجوية العربية السعودية على القطاع الدولي خلال شهر يونيو المنصرم، قفزة جديدة في أعداد الضيوف مسجلا نموا بنسبة (7%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبعدد يفوق المليون ونصف المليون ضيف، وبمعدل يومي يتجاوز 50 ألف ضيف نقلتهم ” الخطوط السعودية” على شبكة رحلاتها الدولية خلال الشهر الماضي، فيما ناهز عدد الضيوف المنقولين على (18,6) آلاف رحلة داخلية ودولية ثلاثة ملايين ضيف.

وأبان تقرير الأداء التشغيلي للناقل الوطني خلال النصف الأول لعام 2019م ، أنه تم نقل نحو (17) مليون ضيف على متن (107,6) ألف رحلة على القطاعين الداخلي والدولي، منهم (8,3) مليون ضيف على القطاع الداخلي وتم نقلهم على أكثر من (63) ألف رحلة، بينما تجاوز عدد الضيوف على الرحلات الدولية (8,71) مليون ضيف تم نقلهم على (44,5) ألف رحلة دولية.

وسجل الأداء التشغيلي للخطوط السعودية نموا متواصلا وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول SV2020 الذي تم اطلاقه منتصف عام 2015م، ومن هذه المبادرات أكبر برنامج لتحديث وتنمية الأسطول في تاريخ المؤسسة بهدف زيادته إلى (200) طائرة بنهاية عام 2020م، وقد تم خلال ثلاثة أعوام استلام أكثر من (80) طائرة جديدة من أحدث ما انتجته مصانع الطائرات في العالم وأسهم انضمام المزيد من الطائرات الجديدة إلى أسطول ” الخطوط السعودية” في تمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطرح المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتوسع في التشغيل الدولي، حيث تم تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة خلال العام الحالي إلى كل من مراكش وأثينا وإعادة التشغيل إلى ملقا كوجهة موسمية.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديلة أن مواصلة تحقيق المعدَّلات المتنامية في أرقام الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذلك تنامي العمليَّات التشغيلية منذ بداية العام، يعكس النُمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووُحداتها الاستراتيجية في إطار برنامج التحوُّل الذي يجري تنفيذه متَّسقاً مع برنامج التحوُّل الوطني، والخطة الاستراتيجية التي تتضمَّن زيادة السِّعة المقعدية على القطاع الداخلي والتشغيل إلى وُجهات دولية جديدة.

وأفاد أن صدور التقرير نصف السنوي للأداء التشغيلي يأتي في الوقت الذي يتواصل فيه تنفيذ أكبر خطة تشغيلية لموسم الصيف التي بدأت منذ السابع والعشرين من شعبان الماضي الموافق 2 مايو 2019م وتستمر حتى الأول من سبتمبر ، وتتضمن تشغيل أكثر من (77) ألف رحلة مجدولة على القطاعين الداخلي والدولي سعتها المقعدية أكثر من (16,8) مليون مقعداً، منها (7,74) مليون مقعداً للقطاع الداخلي على أكثر (44) ألف رحلة بين مختلف مناطق المملكة، فيما بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من (9,343) مليون مقعد ونحو (33) ألف رحلة، فيما يتواصل هذه الأيام وصول ضيوف الرحمن على رحلات ” الخطوط السعودية” من شتى أنحاء العالم حيث تستهدف “السعودية” هذا العام نقل (1,2) مليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة”.

وبين باهديله أن وصول المزيد من الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول ” الخطوط السعودية” والاستثمار الأمثل للأسطول، شكّل عاملاً مهماً في تنفيذ الخطط التشغيلية لـ ” الخطوط السعودية” وحدّ كثيراً من عدم توفُّر الحجوزات والـمقاعد على الرحلات الداخلية بعد زيادة السعة الـمقعدية للقطاع الداخلي، والتوسع في التشغيل الدولي مما أسهم في تحقيق هذه المعدَّلات المتنامية على القطاعين الداخلي والدولي.