أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد) بمكتب سموه بديوان الإمارة، مدراء منافذ المنطقة الشرقية للاطلاع على استعدادات الجهات العاملة في المنافذ لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من اهتمام وجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي امتداداً لما دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الميمون، مؤكداً سموه أنه يتوجب على كافة العاملين في المنافذ أن يستشعروا الأمانة التي يحملونها تجاه ضيوف الرحمن، وأنهم واجهة هذه البلاد مما يحتم عليهم أن لا يتوانوا عن بذل كل الجهود وفق الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة أيدها الله ، وتقديم كافة التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بحول الله سالمين آمنين، مشدداً سموه على ضرورة الوقوف الميداني على كافة المواقع والتأكد من خطط السلامة والطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية ، سائلاً الله لهم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم.

حضر اللقاء مدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد عويد العنزي، ومدير جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، ومدير جمرك البطحاء سعود العنزي، ومدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري، ومدير جمرك الرقعي علي الحمامه، والعقيد خالد القحطاني مدير جوازات البطحاء، والعقيد ضويحي السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد، والعقيد حمدان البقمي مدير جوازات الخفجي، والرائد عبدالله الزهراني مدير جوازات الرقعي.