أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية “بشر” راشد الحديثي, وعددا من أعضاء الجمعية .

وثمن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية قبول سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة رئاسة الجمعية الفخرية.

وقدم الحديثي نبذة عن الجمعية ورسالتها في تفعيل وتمكين دور الموارد البشرية لتعزيز التنافسية في سوق العمل والإسهام في تطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى الأهداف من خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة وتمكين الخبرات والمهارات وتطويرها في منظومات عمل وتدريب مواكبة لرؤية المملكة 2030 .

وأشاد الأمير محمد بن عبدالرحمن بالجهود المبذولة والعمل الدائم للجمعية ومنسوبيها, متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ودشن سموه برنامج عضويات الجمعية الهادف لفتح المجال لجميع الممارسين والأكاديمين والطلاب والمهتمين في الموارد البشرية للانضمام للجمعية والاستفادة من خدماتها وأنشطتها من خلال موقع الجمعية على الإنترنت.