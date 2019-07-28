أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

عرعر - خالد الضبيبي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم، توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان التي مثلها مدير الفرع المكلف المهندس خالد ثاني الرويلي, وجمعية إسهام للتنمية الأسرية, التي مثلها مدير الجمعية خالد المضياني.

وتستهدف الاتفاقية تقديم دعم سكني مناسب للفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بما يحقق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 198 بتوفير مساكن تنموية شاملة المرافق والإنشاءات.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تشدد على دعم الإسكان كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.

وقال سموه : اعتمدت الدولة – أيدها الله – من خلال وزارة الإسكان مبادرة الإسكان التنموي التي تهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم، وذلك من خلال الشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا ونواجه جميع التحديات والعوائق مهما كانت لتنفيذ السياسات الإسكانية.

داعيا سموه إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 .