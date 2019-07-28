احدث الأخبار

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)
أبرز المواد
 أمير نجران يستعرض تقارير مشاريع أمانة المنطقة
أبرز المواد
 وزارة التجارة تقف على 7000 منشأة تجارية خلال أسبوعين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف
أبرز المواد
 الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من (10) لغات مختلفة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لمناقشة مخرجات ملتقى مكة الثقافي
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل
أبرز المواد
 المملكة تنظم أكبر وأغلى سباق دولي للخيول في العالم العام المقبل
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى حفل مؤتمر عسير الصحي ويطلع على آليات عمله
منطقة عسير
أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

أبرز المواد
أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

أبرز المواد
“الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)

“الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)

أبرز المواد

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية

أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية
http://almnatiq.net/?p=756388
عرعر - خالد الضبيبي
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم، توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان التي مثلها مدير الفرع المكلف المهندس خالد ثاني الرويلي, وجمعية إسهام للتنمية الأسرية, التي مثلها مدير الجمعية خالد المضياني.
وتستهدف الاتفاقية تقديم دعم سكني مناسب للفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بما يحقق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 198 بتوفير مساكن تنموية شاملة المرافق والإنشاءات.
وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تشدد على دعم الإسكان كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
وقال سموه : اعتمدت الدولة – أيدها الله – من خلال وزارة الإسكان مبادرة الإسكان التنموي التي تهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم، وذلك من خلال الشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا ونواجه جميع التحديات والعوائق مهما كانت لتنفيذ السياسات الإسكانية.
داعيا سموه إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 .

روابط ذات صلة

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”
أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج

أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج
“الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)

“الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*