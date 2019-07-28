إغلاق 127 منشأة مخالفة وإتلاف 320 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك ضمن حملة الرقابة البلدية بالجبيل

المناطق - الجبيل

نفذت بلدية محافظة الجبيل والبلديات التابعة عددا من الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية خلال شهر ذو القعدة الحالي، نتج عنها إغلاق 127 منشأة مخالفة الاشتراطات الصحية للمنشآت ومصادرة 320 كيلوجرام من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضمن حملة «حملة الرقابة البلدية» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة على كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة بهدف تعزيز .الرقابة الصحية والالتزام بالاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية الجبيل أسفرت عن مخالفة 244 منشأة وإغلاق 127 إلى جانب إتلاف أكثر من 320 كيلوجرام من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأن عملية الضبط تمت من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها البلدية على محال بيع الأغذية والتي شملت المطاعم ومحال إعداد المواد الغذائية وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومحال الجزارة.

وأشار ” الدويش ” إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع وسوء تداول وتخزين الأطعمة وعدم حصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض .

وأكد المهندس نايف الدويش أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والابلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز 940.