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أمطار عسير تهبط بدرجات الحرارة وتبهج الزائرين

أمطار عسير تهبط بدرجات الحرارة وتبهج الزائرين
http://almnatiq.net/?p=756402
المناطق - واس

أسهمت الأمطار التي هطلت اليوم، على أجزاء واسعة من منطقة عسير في اعتدال الطقس وانخفاض كبير في درجات الحرارة ،حيث وصلت في بعض المواقع إلى 15 درجة مئوية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وتركزت الأمطار على المتنزهات المعروفة في المنطقة مثل “السودة” الواقعة شمال غرب أبها ،و”الحبلة” التابعة لمحافظة أحد رفيدة، حيث تفاوتت كميات الأمطار فيهما بين الغزيرة والمتوسطة، و سالت على أثرها الشعاب وارتوت المدرجات الزراعية ، مما جذب المصطافين والأهالي الذين حرصوا على الاستمتاع بهذه الأجواء الخلابة والخروج بكثافة عالية إلى مواقع هطول الأمطار .
كما شملت الأمطار مدينة أبها التي استقبلت أمطارا غزيرة على بعض الأحياء إلى متوسطة على أحياء أخرى .
وشهدت محافظة خميس مشيط أمطارا متوسطة امتدت إلى مركزي “تندحة” و” وادي بن هشبل”، كذلك هطلت أمطار متوسطة على محافظتي “الحرجة” و ” طريب” .

 

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