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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر

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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر
http://almnatiq.net/?p=756409
المناطق - تبوك
تمكن فريق طبي بقسم العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك -بفضل من الله- من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر وذلك بإجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها بمنطقة تبوك، حيث وصل المريض إلى المستشفى وهو يعاني من ورم أسفل العين وتشوهات خَلقية وعلى الفور أجريت الفحوصات الطبية اللازمة وتبين أنه يعاني من فشل بالعصب السابع بالجهة اليسرى مع وجود ورم سرطاني أسفل العين مما ترتب عليه عدم إغلاق العين والتسبب بالتهاب وجفاف في العين.
وتم إجراء عملية لاستئصال الورم وزراعة ثقل من الذهب يبلغ وزنه 1.6 جرام بالجفن العلوي وإغلاق الأنسجة عليها حتى لا تتحرك للخارج وتقفل العين أثناء النوم إضافة إلى سحب الجفن الأسفل للأعلى للمساعدة في إغلاق العين وعدم تعرضها للجفاف والالتهاب وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح حيث استغرق إجراؤها ساعة ونصفاً وقد المريض خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها “الصحة” لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) كما يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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