وزارة النقل تشارك مسك الخيرية في برنامج “القيادة بالقيم”

عرعر - خالد الضبيبي

ضمن الأدوار الاجتماعية لوزارة النقل، وحرصًا منها على تأهيل الكوادر السعودية الشابة وبالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، استضافت الوزارة عددًا من المتدربين في مقرها الرئيسي على مدى ثلاثة أسابيع من خلال برنامج “القيادة بالقيم” أحد مبادرات مسك القيم، ويعنى البرنامج بملازمة الطلاب للقادة والمسؤولين والاطلاع على آلية عملهم وقيادتهم ومعرفتهم للقيم المتبعة، إضافة إلى تقديم ورش عمل تدريبية وجلسات إرشادية للمتدربين لرفع مستوى مهارات التدوين والملاحظة لديهم، كما شمل البرنامج التعريف باختصاصات الوزارة ودور منظومة النقل في رؤية المملكة 2030.

واستقبل معالي وزير النقل نبيل بن محمد العامودي المتدربين في مكتبه بالمقر الرئيسي للوزارة، لتعريفهم بأدواره ومهامه وبأهم القيم التي تتبعها وزارة النقل وآلية توظيفها في المنظومة، ورحب معاليه بأسئلة المتدربين ومقترحاتهم وما وجدوه في تجربتهم خلال ملازمتهم للقادة بوزارة النقل، وعن أهم الفوائد من خلال هذه التجربة، وتخلل البرنامج اجتماعًا مع معالي نائب وزير النقل بدر بن عبدالله الدلامي، وملازمة كل من وكيل الوزارة للخدمات المساندة د. منصور اليامي ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود ووكيل الوزارة للتشغيل والصيانة المهندس طارق الشامي ومستشار معالي نائب وزير النقل المهندس خالد الرميح.