هذه قصة نجاح سعوديين في نقل الحجاج عبر الحافلات

مكة - عادل الزهراني

في إحدى قصص نجاح الشباب السعودي في درب الكفاح تمكن سعوديون من تحقيق حلمهم.

ولم يدر بخلد سعوديين أن نقلهم للحجاج عبر حافلاتهم الخاصة قبل 32 عاما سينقلهم إلى اسطولا من الحافلات.

وتمكن هؤلاء من إنشاء مجموعة لنقل الحجاج يضم 200 حافلة نقل تدار بكوادر سعودية.

وقال عضو مجلس إدارة ربا الحجاز مهنا حمدان الرفاعي قبل أكثر من ثلاثون عاما ننقل حجاج بيت الله الحرام عبر حافلاتنا الخاصة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وكذلك تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وأكمل حديثه : وفكرنا جديا في كيفية تطوير أنفسنا والعمل على تحقيق أحلامنا بإنشاء مجموعة متكاملة لنقل ضيوف الرحمن ولله الحمد تم إنشاء مجموعة تضم سعوديين وبعدد قليل من الحافلات وتطور العمل لدينا عاما بعد عام حتى وصلنا إلى اسطولا من الحافلة يضم 200 حافلة عبر شركة تدار بكوادر سعودية تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.

وأوضح أن المجموعة تضم سائقين وكهربائيين وميكانيكيين سعوديين مبينا أنه تسعى المجموعة خلال الفترة القادمة لتدريب وتوظيف العناصر النسائية.

وأكد لمدير العام للمجموعة سمير بن لافي اللهيبي أن المجموعة استعدت هذا العام ب 200 حافلة حديثة الصنع وعددا كبيرا من السائقين والفنيين لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن من خلال خطة تشغيلية متكاملة.

وأبان أن المجموعة تعمل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين منوها بالجهود التكاملية للجهات ذات العلاقة بخدمات الحج لتقديم منظومة عمل متكاملة وشاملة تحقق توجيهات القيادة وتطلعات حجاج بيت الله الحرام.