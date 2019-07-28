بلدية جوف بني هاجر تغلق محطة وقود غير مرخصة ومخالفة

المناطق - الدمام

أغلقت بلدية جوف بني هاجر محطة وقود غير مرخصه ومخالفه للاشتراطات الفنية، كما سجلت البلدية عدد من الملاحظات على بعض محطات الوقود المخالفة للاشتراطات الفنية، خلال حملتها التي نفذتها مؤخراً .

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي، أن البلدية شكلت فرق ميدانية، لمتابعة محطات الوقود التابعة للبلدية، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات اللازمة .

وكشف المهندس محمد اليامي عن إغلاق محطة وقود بعد إنذارها عدة إنذارات لعدم استيفاءها الاشتراطات الفنية.

وأكد رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي أن الحملة مستمرة لحين معالجة كافة الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية لـمحطـات الوقـود وجعلها ذات طابع مميــز ومنسـق، مشيرا الى أن البلدية قامت البلدية بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى ” برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود ووضع خطة عمل لها، تستهدف تلك المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة الارتقاء بما يساهم في تحسين المشهد الحضري لها ضمن خطة عمل فريق مخصص لهذا الغرض والذي يلـيق بأهمية المنطقة .