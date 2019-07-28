احدث الأخبار

الخازم: معظم الفائزين في المسابقات الدولية حصدوا جوائز في مهرجان الباحة قبل مشاركاتهم الدولية
منطقة الباحة
 بلدية جوف بني هاجر تغلق محطة وقود غير مرخصة ومخالفة
المنطقة الشرقية
 هذه قصة نجاح سعوديين في نقل الحجاج عبر الحافلات
أبرز المواد
 وزارة النقل تشارك مسك الخيرية في برنامج “القيادة بالقيم”
منطقة الحدود الشمالية
 مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر
منطقة تبوك
 أمطار عسير تهبط بدرجات الحرارة وتبهج الزائرين
أبرز المواد
 الدفاع المدني يؤكد اكتمال كافة الترتيبات للتعامل مع المخاطر المحتملة خلال موسم الحج 1440 هـ
أبرز المواد
 إغلاق 127 منشأة مخالفة وإتلاف 320 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك ضمن حملة الرقابة البلدية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشماليه يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية إسهام للتنمية الأسرية
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “بشر”
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد على بذل كافة التسهيلات لخدمة الحجيج
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تحقق قفزة جديدة في عدد الضيوف الدوليين وتسجل نموًا بنسبة (7%)
أبرز المواد
الخازم: معظم الفائزين في المسابقات الدولية حصدوا جوائز في مهرجان الباحة قبل مشاركاتهم الدولية

الخازم: معظم الفائزين في المسابقات الدولية حصدوا جوائز في مهرجان الباحة قبل مشاركاتهم الدولية

منطقة الباحة
بلدية جوف بني هاجر تغلق محطة وقود غير مرخصة ومخالفة

بلدية جوف بني هاجر تغلق محطة وقود غير مرخصة ومخالفة

المنطقة الشرقية
هذه قصة نجاح سعوديين في نقل الحجاج عبر الحافلات

هذه قصة نجاح سعوديين في نقل الحجاج عبر الحافلات

أبرز المواد
وزارة النقل تشارك مسك الخيرية في برنامج “القيادة بالقيم”

وزارة النقل تشارك مسك الخيرية في برنامج “القيادة بالقيم”

منطقة الحدود الشمالية

منتجو العسل يتنافسون على جائزة المجدوعي السنوية

الخازم: معظم الفائزين في المسابقات الدولية حصدوا جوائز في مهرجان الباحة قبل مشاركاتهم الدولية

الخازم: معظم الفائزين في المسابقات الدولية حصدوا جوائز في مهرجان الباحة قبل مشاركاتهم الدولية
http://almnatiq.net/?p=756421
المناطق - الباحة
يتنافس المشاركون في مهرجان العسل الدولي السنوي للحصول على الجوائز المالية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وذلك من خلال عرض أفضل ما لديهم من عسل سائل وعسل أقراص شمعية وأيضًا تجهيز الأجنحة.
وأوضح الدكتور أحمد الخازم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة أن الجائزة تشتمل على ثلاثة أفرع وهي جائزة أفضل عرض عسل سائل، وجائزة أفضل عرض عسل أقراص شمعية، وجائزة أفضل جناح مشارك في معرض المهرجان.
وأضاف أن جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل تهدف إلى رفع جودة المنتجات المعروضة سواء من حيث طعم العسل أو طريقة التعبئة والعرض، كما تهدف إلى رفع جودة الأجنحة المشاركة من حيث طريقة العرض والترتيب والمحتويات والمعلومات التي يحتويها الجناح، وان الجائزة أحدثت نقلة نوعية في المهرجان منذ بدايتها.
وعبر الخازم عن اعتزازه بحرص المتنافسين على حصد جوائز المهرجان التي حققت سمعة عالية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المعايير المستخدمة للتقييم عالمية وهذا الذي ساعد المشاركين في المهرجانات السابقة ومنهم سبعة من أعضاء جمعية النحالين التعاونية بالباحة على حصد مراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي عقدت في أوكرانيا وكوريا وتركيا وأبو ظبي واندونيسيا.
وقال الدكتور الخازم إن جوائز المسابقة سوف تمنح للمركز الأول والثاني والثالث في كل فرع من فروعها وتصل الجائزة الواحدة إلى 6000 ريال ، بالإضافة إلى ميداليات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقديرية 0
وفي الختام شكر الدكتور الخازم الشيخ علي المجدوعي على رعايته المادية لهذه الجائزة وعلى الدعم الذي يقدمه لدعم صناعة العسل في المملكة والشكر موصول للزملاء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وجميع المشاركين بها متمنيا لهم التوفيق .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة الثاني عشر بالباحة

تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة الثاني عشر بالباحة
في ” تحدي الباحة للهايكنج” .. اعتماد الجنانبين كثاني مسار للهايكنج في المملكة

في ” تحدي الباحة للهايكنج” .. اعتماد الجنانبين كثاني مسار للهايكنج في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*