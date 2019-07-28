أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات شابة في وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات

الدمام - محمود القاضي

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ، أربع قرارات بتكليف نخبة من الكفاءات الشابة وذوي الخبرات لقيادة المناصب الإدارية ودعم الجهود التطويرية لوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتحقيق الأهداف والمبادرات لتطوير منظومة الاستثمارات بالمنطقة الشرقية.

و تضمنت القرارات الصادرة تكليف المهندس :منصور بن عميد البلوي، مديرا للاستثمار التجاري، وقرار تكليف المهندس: ناصر بن عبد الرحمن التويجري، مديرا للتسويق التجاري، وتكليف المهندس: منذر بن ناجي الشلوي مديرا للاستثمار الخدمي وأسواق النفع العام، بالإضافة إلى تكليف الأستاذ: سعد بن علي القحطاني، مديرا للدراسات وتطوير الأعمال.

و جاءت هذه القرارات في إطار تدعيم أمانة المنطقة الشرقية ووكالاتها بالكفاءات المؤهلة، والاستفادة من الطاقات والكوادر البشرية الشابة، والتي تسعى الأمانة من خلالها لتطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.