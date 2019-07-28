تعليم المخواة يختتم فعاليات برنامج إجازتي٤

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أختتم تعليم المخواة فعاليات برنامج إجازتي تحت شعار (صيفك سعيد ووقتك مفيد )

بعد أن نفذ أكثر من ٤٥٠ برنامجاً في مختلف المسارات ( الترفيهية والتطوعية والسياحية والتدريبية ) استفاد منها أكثر من ١٣٠٠٠ مترد و٢٢٠٠ زائر ، فيما تجاوز عدد الأسر المشاركة في فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي خلال فصل الصيف ٣٥٠ أسرة .

مدير تعليم المخواة الأستاذ علي الجالوق

أشار إلى أن برنامج إجازتي ٤ شهد العديد من المبادرات النوعية ، وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال الإجازة الصيفية ، مشيراً إلى المسارات والاتجاهات التنموية الرئيسية للبرنامج ، مؤكداً أن البرامج جاءت بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية .

وأشاد بدور العاملين في الأندية والجهات الإشرافية وحرصهم على تنويع البرامج بما يُعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة للوطن .

وقال : أن المشاركة المجتمعية ساهمت في إنجاح برامج إجازتي من خلال إلحاق الأبناء بهذه البرامج مثمناً المشاركات التطوعية التي تجاوز عدد ساعاتها ٦٠٠ ساعة .

مبيناً أن هذا التفاعل يتساوق مع مستهدفات الرؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى الوصول بأعداد المتطوعين إلى مليون متطوع .

ورفع ( الجالوق ) شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه لبرامج التعليم وأنشطته المختلفة .

من جانبهما ، أوضح كلاً من الأستاذ علي الغامدي ممثل أندية الحي بنين ، والأستاذة صالحة الغامدي ممثلة أندية الحي بقطاع البنات أن برنامج “إجازتي” وبرامج وأنشطة أندية الحي بصفة عامة ، تعد من أهم المحاضن للطلاب والطالبات ، وأكدا أن هذه البرامج تسهم وبشكل فاعل في إعداد النشء لمراحل الحياة المختلفة، وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم؛ ليكونوا اللبنات الصالحة في تنمية الوطن، والحفاظ على مقدراته، ورفع اسمه عاليًا.

وأوضح التقرير الختامي للأندية أعداد الفرق والفعاليات التطوعية المنفذة والتي تجاوز عددها ٢٥ فعالية ساهم في تنفيذها ١٠ فرق نفذت برامج منوعة في المسارات التدريبية والتقنية ، إضافة إلى برامج المسار التطوعي .