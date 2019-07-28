الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل الدفعة الأخيرة من الحجاج العراقيين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الدفعة الأخيرة لحجاج الجمهورية العراقية الشقيقة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر ، حيث اكتمل دخول 24145 حاجًا

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمنفذ جديدة عرعر، التي شملت الساحات الخارجية المعدة لاستراحة الحجاج, حيث استمع سموه إلى بعض الحجاج الذين أعربوا لسموه عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على مالقوه من حفاوة ورعاية, ودعوا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه

وشملت زيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الساحة الجمركية و قسم الحجاج

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في تصريح صحفي : بالحرص والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين, والاهتمام والعناية المستمرة من سمو ولي عهده الأمين حفظه الله في كل ما يتعلق بشؤون الحج

وأشار سموه إلى الجهود التي تقدمها المملكة خدمة للإسلام والمسلمين, وفتح أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن بمحبة وحفاوة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية, مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج