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وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=756446
المناطق_الرياض

توفي اليوم الأحد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والد الأمير  فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله.

وانهالت تعليقات النشطاء ورواد “تويتر” الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأمير الراحل بأن يتغمده الله برحمته ويجعل مثواه الجنة.

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