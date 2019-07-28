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“ايرفرانس” تعلن عن خططها لشراء طائرات “إيرباص” ايه 220

“ايرفرانس” تعلن عن خططها لشراء طائرات “إيرباص” ايه 220
http://almnatiq.net/?p=756447
المناطق_وكالات

تعلن شركة الطيران الفرنسية “ايرفرانس” هذا الأسبوع خططها لشراء ما بين 50 و70 طائرة من طراز إيرباص ايه220 للرحلات المتوسطة الكندية الصنع، في إطار عملية تجديد لأسطولها، بحسب ما ذكرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” الأسبوعية الأحد

ويتوقع أن يؤكد مجلس إدارة الشركة على طلب الشركاء الضخم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019

ويمكن أن يتضمن الطلب خيار شراء “طائرات من الطراز نفسه” ولكن بخلاف التوقعات السابقة لا يتوقع أن يشمل أي طائرات “ايه 320 نيو” التي تلقى رواجا، بحسب الصحيفة

ولم ترد أي تقديرات لقيمة الصفقة

ورفضت ايرفرانس تأكيد الطلب، ولكنها قالت إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذه المرحلة”

ورفضت شركة ايرباص التعليق

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