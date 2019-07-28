4 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله

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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي أول تخطيط المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)، ويفضل شهادة الماجستير.

. أخصائي ثالث المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

. أخصائي أول مستودع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المواد، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

. استشاري مساعد- التخدير: شهادة الدكتوراه في تخصص التخدير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).