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«الحج» تدعو 40 متقدمًا لوظائفها الإدارية لاستكمال إجراءات التعيين

«الحج» تدعو 40 متقدمًا لوظائفها الإدارية لاستكمال إجراءات التعيين
http://almnatiq.net/?p=756474
المناطق_الرياض

دعت وزارة الحج والعمرة 40 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ لاستكمال إجراءات ترشيحه

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن أسماء المرشحين تشمل مرشحين اثنين، و38 مرشحة، من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية بالوزارة والمعلن عنها يوم 22 رمضان الماضي، والذين دعتهم الوزارة لمراجعة المقر الرئيس لها بمكة المكرمة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، إلى يوم الخميس الموافق 29/11/1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

ونوهت الوزارة على المرشحين بضرورة اصطحاب أصل الهوية الوطنية ونسخة منها، وأربع صور شمسية، مع إرفاق العنوان الوطني، والحساب البنكي، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأوضحت الوزارة أن المرشحين المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في: المؤهل العلمي، أقدمية التخرج، اجتياز المقابلة الشخصية، ونوهت بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.
ولمطالعة أسماء المرشحين

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