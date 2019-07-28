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«مسام» ينزع 4198 لغمًا حوثيًا في شهر يوليو

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«مسام» ينزع 4198 لغمًا حوثيًا في شهر يوليو

«مسام» ينزع 4198 لغمًا حوثيًا في شهر يوليو
http://almnatiq.net/?p=756477
المناطق_الرياض

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، اليوم الأحد، انتزاع 4198 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال يوليو الجاري، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، إن فرق «مسام» نزعت في الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري 1184 لغمًا وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 4198 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، وفق «العربية»

وأشار القصيبي، في بيان، إلى أن الفرق الميدانية التابعة لـ «مسام» تمكنت خلال الأسبوع الماضي من نزع 609 ألغام مضادة للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد

وأضاف، أن الفرق- كذلك- نزعت خلال أسبوع 562 ذخيرة غير منفجرة و9 عبوات ناسفة

وأوضح البيان أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 وحتى 26 يوليو الجاري بلغ 78313 تنوعت بين ألغام، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد على مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكل صنوفها

وأكد أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في اليمن تعتبر من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض

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