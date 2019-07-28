العثور على الطفلة المفقودة “رزان العميران” بالرياض

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أعلنت عائلة الطفلة “رزان العميران” التي اختفت من حديقة في الرياض، العثور عليها بصحة جيدة بعد بحث مكثف من جانب الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ.

وأكد مغردون وأفراد من عائلة “رزان”، اليوم الأحد، في تغريدات على هاشتاق “#المفقودةرزانالعميران” العثور عليها بعد اختفائها الغامض، ووجود شبهات حول اختطافها.

ولم توضح عائلة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان العثور عليها، أو كيفية اختفائها من الحديقة.

وكانت الطفلة “رزان” اختفت أمس من حديقة بجانب قصر الأميري – طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض، فيما رجحت عائلتها أن يكون تم اختطافها.