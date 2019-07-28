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قرقاش يرد على “إساءة” مستشار أردوغان للإمارات والسعودية
http://almnatiq.net/?p=756485
المناطق_وكالات

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على الهجوم الذي شنه مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بلاده والسعودية ، مشيرا إلى أن “إساءته” لا تستحق الرد.

وكان مستشار أردوغان أدلى بتصريح إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، تطاول فيه على السعودية والإمارات، وتحدث عن “تطبيع مزعوم” مع إسرائيل، و “عداء غير مبرر” مع أنقرة.

وقال قرقاش تعليقا على حديث مستشار أردوغان: “تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟”.

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