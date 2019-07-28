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وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج .. والكشف عن مهمتها

وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج .. والكشف عن مهمتها
http://almnatiq.net/?p=756504
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة؛ أنّ المدمرة ”إتش إم إس دنكن“، ستنضم إلى الفرقاطة ”إتش إم إس مونتروز“، ”لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا“ عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة ”أسوشيتد برس“.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنّ ”حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضًا“.

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