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تفجيرات في بداية حملة الانتخابات الرئاسية بأفغانستان

تفجيرات في بداية حملة الانتخابات الرئاسية بأفغانستان
http://almnatiq.net/?p=756513
المناطق_وكالات

شهد افتتاح حملة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان تفجيرات، الأحد، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الرئيس أشرف غني، المرشح لولاية ثانية أمام أنصاره أن “السلام قادم”، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مفاوضات مع حركة طالبان.

وقتل شخصان وأصيب 25 آخرين في هجوم استهدف مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس غني أمر الله صالح.

وتأتي التفجيرات في بداية موسم حملات انتخابات الرئاسة لتذكر بالوضع الأمني المريع في أفغانستان وعمليات القتل والفوضى التي سادت الانتخابات السابقة.

ووقع أول انفجار قرب مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس قرابة الساعة 16,40 مساء ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب.
ولم يصب صالح بجروح خطيرة، بحسب مكتبه.

ولا يزال الهجوم مستمرا بعد ثلاث ساعات من بدئه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وصرح نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: “طوقت قوات الامن المنطقة وتحاول قتل المهاجمين في اسرع وقت”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار، أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 25 آخرين.

وفي وقت سابق الأحد، هز انفجار العاصمة الأفغانية بعد ساعات من بدء الحملات الانتخابية، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقال “رحيمي”، إن الانفجار وقع بالقرب من قاعة أفراح معروفة شمال كابول قرب المطار قرابة الساعة 4,40 مساء.

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