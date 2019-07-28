تعرَّف على نبذة من حياة الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز آل سعود

المناطق_الرياض

توفي اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

والاسم الكامل للأمير الراحل هو بندر بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله، ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ويبلغ من العمر 96 عامًا، بحسب “ويكيبيديا”.

أكبر أبناء المؤسس

وكان الأمير بندر قبيل وفاته أكبر أبناء الملك المؤسس الذين ظلوا على قيد الحياة، ويحتل الترتيب رقم 11 بين أخوته الذكور وعددهم 36 ابنًا للملك عبدالعزيز، فارق أغلبهم الحياة.

وللأمير الراحل شقيق واحد من والدته، هو الأمير فواز، وله ثلاث زوجات هن الأميرة وسمية بنت عبدالرحمن بن محمد ابن معمر الـتميمي، والأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي، والأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا.

هيئة البيعة

ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، وحتى هيئة البيعة التي يمثل فيها كل أبناء الملك المؤسس أو أحفاده، اختار ابنه الأمير فيصل ليمثله فيها.

يشار إلى أن الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز آل سعود، لديه 23 ابنًا وابنة وأكثر من 100 حفيد وحفيدة، كما أن أبرز أبناءه هو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

من أبنائه

الأمير خالد (مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز).

الأمير تركي (قائد القوات الجوية الملكية السعودية برتبة فريق ركن تمت ترقيته عام 1439 هـ

الأمير عبد الله (نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب وعيّن نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة). وصدر امر ملكي في تاريخ 27/12/2018 بتعينه وزيرا للحرس الوطني.