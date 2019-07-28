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القادة العرب يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

القادة العرب يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

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القادة العرب يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

القادة العرب يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=756523
المناطق_الرياض

بعث قادة عرب برقيات عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير، وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه سيُصلَّى على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وبعث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلا جلالته الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز.

وأعرب أمير الكويت في برقيته عن خالص تعازيه سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقدم رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي خالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة الكريمة في وفاة الامير بندر بن عبدالعزيز.

وقال رئيس البرلمان العربي، “اسأل الله للفقيد الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، {إنَّا لله وإنا إليه راجعون}”

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