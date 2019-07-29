احدث الأخبار

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”
أبرز المواد
 ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس
أبرز المواد
 ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات
أبرز المواد
 خطوات قطرية “مريبة” بالصومال..وعود زائفة للتغطية على جرائمها
أبرز المواد
 ارتفاع أعداد ضحايا هجمات بوكو حرام إلى 65 قتيلا
أبرز المواد
 مسؤول يمني: تنفيذ مرجعيات الحل السياسي سيخرج بلاده من دوامة الحرب
أبرز المواد
 ضبط 71 مكتبا وهميا للحج وإعادة أكثر من 10 آلاف سيارة مخالفة للأنظمة
أبرز المواد
 توثيق 3602 انتهاك بحق مختطفين في سجون الانقلابيين الحوثيين
أبرز المواد
 xخادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من قادة وحكام في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 تقدم هام للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة
أبرز المواد
 على عكس كافة التوقعات.. مقعد المرحاض العام لا ينقل الأمراض
أبرز المواد
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة

أبرز المواد
الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”

الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”

أبرز المواد
ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس

ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس

أبرز المواد
ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات

ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات

أبرز المواد

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=756526
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس  الإثنين الموافق 1440/11/26 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من مالمدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان.

روابط ذات صلة

الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”

الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”
ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس

ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس
ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات

ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*