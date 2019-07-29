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xخادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من قادة وحكام في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

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xخادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من قادة وحكام في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

xخادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من قادة وحكام في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=756535
المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقيات تعزية من قادة وحكام وملوك في المنطقة العربية في في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
وتلقى الملك برقية عزاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى – أيده الله – برقيتي تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين و من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.
كما تلقى برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى برقيات تعزية مماثلة من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة .
وتلقى برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
وأعرب جلالته عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء .

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