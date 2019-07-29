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ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات

http://almnatiq.net/?p=756555
المناطق - وكالات

في تطور مفاجئ جديد طرأ على ما يبدو أنها ستكون أهم صفقات الانتقال خلال الصيف الحالي، أفادت مصادر إنجليزية بأن ريال مدريد الإسباني قد تدخل لإيقاف صفقة انتقال لاعبه غاريث بيل إلى فريق جوانغسو الصيني.

وحسب ما أوردت صحيفة “غارديان”، الأحد، يغلق باب الانتقالات في الصين خلال أيام قليلة، مما يعني أن غاريث بيل سيقضي موسما آخرا في ريال مدريد، وذلك رغم تجميده بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وتصريحات للمدير الفني زين الدين زيدان عن قرب رحيله.

وقالت مصادر بريطانية إن إدارة ريال مدريد قررت إيقاف الصفقة، لرفضها بيع بيل بالمجان، بالرغم من تقارير سابقة أشارت لاستعداد النادي بيع اللاعب من دون مقابل.

كما أشارت التقارير إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز هو الشخص الرئيسي الذي يقف بوجه إتمام الصفقة، وذلك لأنه يريد مبلغا كبيرا مقابل بيع اللاعب.

ومع الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جناح ريال مدريد ماركو أسينسيو، بدأت الجماهير بالتساؤل إذا ما كانت تلك الإصابة في صالح النجم الويلزي غاريث بيل، ويبدو أن الإجابة قد جاءت سريعا، وبشكل عملي، من مسؤولي النادي الملكي.

وأعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعرض جناحه الدولي أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ولأسابيع لم ينته الجدل، ولم تتوقف التكهنات بشأن مستقبل غاريث بيل، وإذا كان سيتم انتقاله المتوقع عن صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

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