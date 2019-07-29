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ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس

ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس
http://almnatiq.net/?p=756558
المناطق - وكالات

شمسنا هي النجمة الوحيدة في نظامنا الشمسي، ولكن هناك في الكون الأوسع، نجوم عديدة تدور مع بعضها البعض بتناغم شديد، ومنها ثلاثة شموس، تم اكتشافها على كوكب جديد خارج مجموعتنا.

ورصد علماء الفلك كوكبا جديدا بثلاثة شموس، وأطلقوا عليه اسم “LTT 1445Ab”، وذلك بفضل بيانات جمعها القمر الصناعي “تيس”، التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

وقالت خبيرة الفضاء جينيفر ونترز: “إذا وقفت على سطح هذا الكوكب، سترى 3 شموس في السماء، ولكن اثنان منهم بعيدان جدا عن الكوكب”، حسبما نقل موقع “ساينس أليرت” العلمي.

ويدور الكوكب المكتشف حول مدار واحد فقط من النجوم الثلاثة، كما يبعد النظام الشمسي حوالي 22.5 سنة ضوئية عن الأرض.

ووفقا لبيانات “تيس”، يعتقد العلماء أن الكوكب أكبر من الأرض، بحوالي 8 أضعاف، وتصل درجة حرارته إلى 160 مئوية.

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