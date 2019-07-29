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كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !

كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !

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كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !

كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !
http://almnatiq.net/?p=756568
المناطق_متابعات

اتهمت الكاتبة والأكاديمية، طرفة عبدالرحمن، الكاتب الكويتي حجاج بوخضور، بسرقة مقال قديم لها ونشره مجدداً باسمه.

ونشرت الكاتبة طرفة وهي أكاديمية متخصصة في العلوم والدراسات الاجتماعي، عبر حسابها في موقع ”تويتر“،صورتين لمقالها في صحيفة ”اليوم“ السعودي ومقال بوخضور في صحيفة ”القبس“ الكويتية.

ورغم أن تاريخ نشر المقالين قديم، إذ يعود مقال الكاتبة السعودية للعام 2015، ومقال خصمها الكويتي للعام الذي يليه، إلا أنه كشفت عن القصة الآن.

ويحمل مقال الدكتورة طرفة عنوان ”المتذمرون المحبطون، فيما اختار الكاتب الكويتي لمقاله عنوان ”الأسوأ من المتذمر أن تكون ضحيته“، وفيما عدا الفارق بين العنوانين، تكاد باقي فقرات المقال تكون متشابهة بشكل كامل.

وطالب بعض المدونين الذين اطلعوا على القصة، الصحيفة الكويتية التي نشرت المقال بأن تعتذر للكاتبة طرفة، وتمنع بوخضور من النشر لديها مجدداً.

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