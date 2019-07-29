احدث الأخبار

بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات.. تفاصيل سجن 90 امرأة وإيقاف خدماتهن بجدة
أبرز المواد
 فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم
أبرز المواد
 كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !
أبرز المواد
 مدير الرقابة على شركات التمويل بـ “ساما” يكشف أسباب إلغاء نظام البيع بالتقسيط
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 الصين تطور قطارا بتقنية “غير مسبوقة”
أبرز المواد
 ناسا تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس
أبرز المواد
 ريال مدريد يعرقل صفقة بيل الصينية.. وانطلاق عاصفة تكهنات
أبرز المواد
 خطوات قطرية “مريبة” بالصومال..وعود زائفة للتغطية على جرائمها
أبرز المواد
 ارتفاع أعداد ضحايا هجمات بوكو حرام إلى 65 قتيلا
أبرز المواد
 مسؤول يمني: تنفيذ مرجعيات الحل السياسي سيخرج بلاده من دوامة الحرب
أبرز المواد
 ضبط 71 مكتبا وهميا للحج وإعادة أكثر من 10 آلاف سيارة مخالفة للأنظمة
أبرز المواد
بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات.. تفاصيل سجن 90 امرأة وإيقاف خدماتهن بجدة

بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات.. تفاصيل سجن 90 امرأة وإيقاف خدماتهن بجدة

أبرز المواد
فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم

فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم

أبرز المواد
كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !

كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !

أبرز المواد
مدير الرقابة على شركات التمويل بـ “ساما” يكشف أسباب إلغاء نظام البيع بالتقسيط

مدير الرقابة على شركات التمويل بـ “ساما” يكشف أسباب إلغاء نظام البيع بالتقسيط

أبرز المواد

بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات.. تفاصيل سجن 90 امرأة وإيقاف خدماتهن بجدة

بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات.. تفاصيل سجن 90 امرأة وإيقاف خدماتهن بجدة
http://almnatiq.net/?p=756574
المناطق_جدة

قضت محاكم التنفيذ بجدة بمعاقبة أكثر من 90 مواطنة ووافدة بمدينة جدة بالسجن وإيقاف الخدمات ، بسبب حصولهن على سلع بنظام التقسيط وإعادة بيعها نقداً بقصد التمويل.
وحسب “عكاظ” قالت مصادر إن الأحكام صدرت خلال 6 أشهر وأن النساء ومن بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص، حصلن على قروض متعددة وحررن أوراقا تجارية منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات لشراء أجهزة كهربائية وسيارات وسلع أخرى بنظام التقسيط، ومن ثم قمن ببيعها نقداً وبسعر أقل بغرض التمويل. حسب تواصل
وأضافت المصادر أن ممارسة نظام البيع بالتقسيط من قبل بعض شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط كانت بأرباح كبيرة، ما أدى لتوريط شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في ديون لا قدرة لهم على سدادها بعد تحريرهم شيكات وسندات لأمر بلا مقابل مالي، مبينة أن ذلك تسبب في إيقاف خدمات هؤلاء وسجن بعضهم، وأكثرهم من النساء.

روابط ذات صلة

فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم

فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم
كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !

كاتبة سعودية تتهم الكاتب “حجاج بوخضور” بسرقة مقال لها قديم ونشره في صحيفة القبس الكويتية !
مدير الرقابة على شركات التمويل بـ “ساما” يكشف أسباب إلغاء نظام البيع بالتقسيط

مدير الرقابة على شركات التمويل بـ “ساما” يكشف أسباب إلغاء نظام البيع بالتقسيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*