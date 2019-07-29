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تفاصيل الوظائف الشاغرة في مديرية حرس الحدود

تفاصيل الوظائف الشاغرة في مديرية حرس الحدود
http://almnatiq.net/?p=756576
المناطق_الرياض

دعت المديرية العامة لحرس الحدود الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة: https://www.mcs.gov.sa

ويبدأ التقديم الساعة 8 صباحاً يوم الأحد الموافق 25/ 11/ 1440 هـ وينتهي الساعة 4 مساءً يوم الخميس الموافق 29/ 11/ 1440 هـ.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (34) وظيفة شاغرة للرجال .

اولاً : آلية التقديم من قبل (المتقدمين) :
1.الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2.تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3.يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثانياً : الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1.خريجي المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2.خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3.خريجي درجة البكالوريوس.

4.يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5.يشترط أن يكون لديه رخصة هيئة التخصصات الطبية سارية المفعول.

6.جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
7.ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

ستقوم المديرية العامة لحرس الحدود بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها في الملف المرفق أدناه:

https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=140

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